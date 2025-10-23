Contratti a 36 ore Capodieci frena | L’Asp è favorevole ma occorrono risorse e norme chiare
Dopo le dichiarazioni della Cisl Fp sull’avvio del percorso per la trasformazione dei contratti degli operatori sanitari da 24 a 36 ore, interviene il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci per chiarire la posizione dell’azienda e i prossimi passaggi.Operatori sanitari, l’Asp verso i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
