Stasera, 15 gennaio 2026, alle ore 21:15 su La7, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione offre analisi e commenti sui temi di attualità, con ospiti e interventi dedicati agli eventi più rilevanti della settimana. Ecco le anticipazioni e gli ospiti previsti per questa edizione.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 gennaio 2026. Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui le mire di Trump sulla Groenlandia e la brutale repressione del regime in Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026

Leggi anche: Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026

Leggi anche: Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 6 novembre 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Piazzapulita, il golpe di Trump in Venezuela al centro della puntata; Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026; Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 8 gennaio 2026; Piazzapulita il golpe di Trump in Venezuela al centro della puntata.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 15 gennaio 2026 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ... ascoltitv.it