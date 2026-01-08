Stasera, 8 gennaio 2026, alle ore 21:15 su La7, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita. La trasmissione, condotta da Corrado Formigli, approfondisce temi di attualità e attira l’attenzione degli spettatori con analisi e interviste ai protagonisti della politica e della società. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e gli argomenti principali della serata.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 gennaio 2026. Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Stasera si parlerà principalemente del golpe di Trump in Venezuela e del rischio di annessione della Groenlandia. Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Roberto Saviano; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il diplomatico Ettore Sequi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Riccardo Luna, Gennaro Sangiuliano ed Alessandra Sardoni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026

