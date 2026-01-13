Calciomercato serie C il Perugia chiamato a scegliere per la difesa | volata a due Monaco - Stramaccioni

Nel calciomercato di Serie C, il Perugia si concentra sulla difesa, area in cui ha avuto difficoltà a causa di numerosi infortuni. Dopo aver rafforzato l’attacco con Alessio Nepi, la società si prepara a intervenire nella retroguardia, valutando tra Monaco e Stramaccioni. La scelta sarà importante per rinforzare il reparto difensivo e migliorare la stabilità della squadra nel prosieguo della stagione.

Dopo l'arrivo in attacco di Alessio Nepi il mercato a breve tornerà a muoversi. La priorità è puntellare la difesa, che nel corso di questa stagione ha particolarmente sofferto a livello numerico soprattutto a causa degli infortuni.Per il Perugia sta arrivando il tempo della scelta circa la.

Calcio serie C, il Perugia torna a respirare dopo mesi. Il difficile arriva ora - 1 con il Bra proietta i biancorossi in zona salvezza ma la rincorsa non è finita. perugiatoday.it

Calciomercato serie C, il Perugia ora lavora sulle uscite: Giraudo verso il Casarano - L'esterno, che da tempo non trova spazio nella formazione iniziale, è in procinto di trasferirsi in Puglia. perugiatoday.it

Calciomercato Serie A: Pisa scatenato, il Bologna cerca un difensore, Nuno Tavares verso il Benfica https://tinyurl.com/2c8jkgvp #calciomercatoseriea #SerieA - facebook.com facebook

#Calciomercato #SerieA: un compagno di #Ronaldo al #Genoa, tombola #Roma in attacco Le notizie di giornata e gli assi caldi di #mercato, in entrata e in uscita nel massimo campionato italiano #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi qui x.com

