Bomba d' acqua su Napoli e Pozzuoli | Ci sono scariche di chicchi di ghiaccio

Prosegue il maltempo sulla Campania con allerta meteo che durerà sino alle 23.59 di oggi 2 dicembre. Segnalati disagi in particolare a Napoli e Pozzuoli per un forte temporale con fulmini che si sta abbattendo in questi minuti. Traffico in tilt in diverse zone. "Ci sono scariche di chicchi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Riapre dopo la bomba d’acqua l’osteria “Le Terme” A una settimana esatta dal forte maltempo che ha causato al ristorante danni per decine di migliaia di euro, martedì 2 dicembre i clienti potranno fare ritorno nel locale di via Pietra a Padule... - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d’acqua sulla Campania, a Salerno strade come fiumi e sull’Appia 4 auto cadono in voragine - Bomba d’acqua sulla Campania, strade diventano fiumi nel Salernitano. Segnala msn.com

Allerta tra Napoli e provincia, primi danni del maltempo - Si registrano i primi danni causati dal maltempo che ha abbattuto alberi a Bagnoli, Giugliano e Pozzuoli. Secondo msn.com

BOMBA D’ACQUA A MARIGLIANO: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO - Marigliano: Nel pomeriggio di oggi una violenta bomba d'acqua ha colpito gran parte della provincia di Napoli, con piogge continue durate circa tre ore e ... Scrive marigliano.net

Piogge in Campania, allagamenti e disagi - Auto bloccate dall'acqua nel Napoletano e persone salvate dai Carabinieri, dopo le intense piogge sulla zona. Scrive rainews.it

Bomba d'acqua in Campania, disagi e strade allagate a Sapri e Salerno - (LaPresse) Strade allagate e traffico in tilt nel salernitano con una bomba d'acqua che ha colpito il territorio, creando gravi disagi in particolare a Sapri. Come scrive msn.com

Maltempo, Procida allagata: scooter trascinati via, inondata la chiesa al Porto, tombini scoppiati - Bomba d'acqua su Procida: tombini saltati, strade allagate, motorini trascinati via, inondata anche la Chiesa del Porto ... Si legge su fanpage.it