Perché è giunta l’ora di pensare seriamente ai salari

Il 2025 ha rappresentato un momento di svolta nel dibattito sulle retribuzioni in Italia. È ormai evidente l’importanza di affrontare con serietà e concretezza la questione dei salari, considerando il loro ruolo nel sostegno alla crescita economica e alla qualità della vita. Una riflessione approfondita su questo tema è fondamentale per promuovere un sistema più equo e sostenibile.

di Andrea Garnero (fonte: lavoce.it ) Retribuzioni e crescita del paese Il 2025 ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la questione salariale viene affrontata nel dibattito pubblico italiano. Dopo anni di attenzione discontinua, il tema è emerso come problema strutturale, con implicazioni che vanno ben oltre la dimensione redistributiva e investono direttamente la competitività e il potenziale di crescita del paese. In questo contesto si collocano anche i ripetuti interventi del Presidente della Repubblica, che nel corso dell'anno ha richiamato più volte l'attenzione sulla dinamica delle retribuzioni, dal Primo maggio fino ai più recenti incontri con le piccole imprese.

