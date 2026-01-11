Allegri un altro assist per Leao | Deve pensare ai gol ora lo sa

Allegri fornisce un nuovo assist a Leao, sottolineando l’importanza di concentrarsi sui gol. La sua filosofia del bicchiere mezzo pieno si riflette in un approccio equilibrato, tra sorrisi e segnali di attenzione. Un messaggio chiaro che invita il giocatore a migliorare l’efficacia in fase realizzativa, mantenendo un atteggiamento positivo e determinato nel percorso di crescita.

Filosofia del bicchiere mezzo pieno. Sorrisi a go-go, ma anche indice alzato a mimare un bel "no, no" alla bisogna. Più di ogni altra cosa, comunque, barra a dritta e avanti tutta: è il Massimiliano Allegri pensiero. Alle spalle il punticino col Genoa che Max ritiene "pesante, lo si vedrà alla fine". Di fronte la sfida di oggi, alle ore 15, contro la Fiorentina. L’anno scorso, al Franchi, un ko figlio della sagra dei rigori scippati a Pulisic e sbagliati da Theo Hernandez e Abraham. Altri tempi, altro Milan. Anche se tutt’oggi c’è un rigore a tenere ancora banco: quello sparato in curva da Stanciu al minuto 99 dopo la buca di masperiana memoria scavata da Pavlovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

