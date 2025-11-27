Corriere della droga intercettato dalla squadra mobile | sequestrati 10 kg di stupefacenti

Un corriere della droga, di nazionalità albanese, è stato intercettato dalla Polizia di Stato a Capua. Sequestrati 5 chili di hashish e 5 chili di marijuana. Per l'uomo è scattato l'arresto.Nel corso di un'articolata attività investigativa, gli agenti della squadra mobile della Questura di.

