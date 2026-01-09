Recentemente, Madonna ha reinterpretato la celebre canzone di Patty Pravo, suscitando reazioni contrastanti. La sua versione ha ricevuto critiche, tra cui commenti severi come

Madonna canta la sua personale versione dell'iconica canzone di Patty Pravo e Guillermo Mariotto storce il naso in tv. A pensarla diversamente, però, è proprio la cantante veneziana che vedremo tra poche settimane a Sanremo. Quando una leggenda della musica internazionale tocca un classico italiano amatissimo, la reazione non può che far discutere (nel bene o nel male). La nuova versione de La bambola, incisa da Madonna per una campagna pubblicitaria firmata Dolce & Gabbana, è diventata immediatamente virale sui social dove ha scatenato una valanga di commenti. Ma non è mancata nemmeno qualche stilettata televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Madonna, critiche feroci per La Bambola: "Orrenda!". Non basta la difesa di Patty Pravo sui social

Leggi anche: Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

Leggi anche: Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Madonna, critiche feroci per La Bambola: "Orrenda!". Non basta la difesa di Patty Pravo sui social - Madonna canta la sua personale versione dell'iconica canzone di Patty Pravo e Guillermo Mariotto storce il naso in tv. movieplayer.it