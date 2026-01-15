Parco Museo Miniere I piani di Tognoli
Il Parco Museo Miniere del Monte Amiata ha recentemente accolto il nuovo Commissario straordinario, che si è insediato alla fine dell’anno. I Piani di Tognoli rappresentano un’importante area di valorizzazione storica e ambientale, contribuendo alla tutela e alla promozione del patrimonio minerario locale. Questo intervento mira a rafforzare la gestione e lo sviluppo sostenibile del parco, preservando le testimonianze del passato minerario dell’area.
Si è insediato a fine anno il nuovo Commissario straordinario del Parco Museo delle Miniere del Monte Amiata. E’ Mauro Tognoli, bresciano con esperienza lavorativa anche nel Grossetano. Proprio per la sua esperienza e i suoi risultati è stato nominato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’ultimo giorno dell’anno si è svolto il primo incontro ufficiale, ovvero un’assemblea pubblica. Improntata su di un caposaldo: "Parco Museo delle Miniere dell’Amiata: nasce un nuovo Patto di Sviluppo, per un futuro condiviso sulla memoria mineraria, la bellezza naturalistica e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Parco Museo Miniere. I piani di Tognoli.
