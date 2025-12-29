Parco Miniere Capocchi smentisce | La sede non trasloca ad Abbadia

Il Parco Nazionale delle Miniere dell’Amiata chiarisce che la sede non si trasferirà ad Abbadia San Salvatore. Le voci circolate recentemente, che ipotizzavano un cambio di sede presso la Palazzina del centro minerario, sono infondate. La direzione conferma l’attuale ubicazione a Piancastagnaio e sottolinea l’importanza di diffondere informazioni accurate per evitare malintesi.

"La sede del Parco Nazionale delle Miniere dell’Amiata potrebbe essere trasferita presso la Palazzina del centro minerario di Abbadia San Salvatore fuori dall’attuale residenza a Piancastagnaio nella sede dell’ Unione dei Comuni in via Grossetana? Non se parla assolutamente anche perché certe dicerie di questi giorni non sono neanche vere e reali". Il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi (nella foto) è intervenuto sabato sera durante la presentazione del calendario delle miniere smentendo categoricamente i rumors circolati negli ambienti politici ed amministrativi circa un eventuale trasferimento della sede amministrativa del Parco Nazionale delle Miniere dell’Amiata ad Abbadia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

