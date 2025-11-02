Il Movimento 5 Stelle Acerra inaugura una bacheca di poesie e una casetta del libro

Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata questa mattina in via Leonardo da Vinci la nuova  bacheca di poesie e la casetta del libro  promossa dal  Movimento 5 Stelle Acerra. Due spazi semplici ma profondamente simbolici, aperti a tutti, pensati per condividere parole, pensieri e libri in modo libero e gratuito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire alle piazze e ai luoghi pubblici della città la loro vera vocazione: essere  spazi vivi, inclusivi e sicuri, dove si incontrano cultura, comunità e partecipazione civica. Ogni settimana la bacheca ospiterà poesie, riflessioni e testi scelti dai cittadini, dalle scuole e dalle associazioni del territorio, mentre nella casetta del libro chiunque potrà prendere o lasciare un volume, alimentando un circolo virtuoso di lettura, condivisione e solidarietà culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

