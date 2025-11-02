Il Movimento 5 Stelle Acerra inaugura una bacheca di poesie e una casetta del libro
Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata questa mattina in via Leonardo da Vinci la nuova bacheca di poesie e la casetta del libro promossa dal Movimento 5 Stelle Acerra. Due spazi semplici ma profondamente simbolici, aperti a tutti, pensati per condividere parole, pensieri e libri in modo libero e gratuito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire alle piazze e ai luoghi pubblici della città la loro vera vocazione: essere spazi vivi, inclusivi e sicuri, dove si incontrano cultura, comunità e partecipazione civica. Ogni settimana la bacheca ospiterà poesie, riflessioni e testi scelti dai cittadini, dalle scuole e dalle associazioni del territorio, mentre nella casetta del libro chiunque potrà prendere o lasciare un volume, alimentando un circolo virtuoso di lettura, condivisione e solidarietà culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Qui a Salerno con i candidati del Movimento 5 Stelle. Il vostro affetto e il vostro entusiasmo sono il miglior carburante! Avanti tutta! - facebook.com Vai su Facebook
?ULTIME ORE PER VOTARE! Sta per concludersi la votazione per l’elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle. ? Hai tempo fino alle 18:00 di oggi per partecipare ed esprimere la tua scelta. Per maggiori info clicca qui - X Vai su X
Acerra: la cultura torna in piazza - Domani, domenica 2 novembre l’inaugurazione della bacheca della cultura e della Casetta dei Libri in via Leonardo da Vinci ... Si legge su msn.com
Acerra: inaugurazione della “Bacheca della Cultura” e della “Casetta dei Libri” - Domenica 2 novembre, Acerra celebra la rinascita civica attraverso la cultura con l’inaugurazione della “Bacheca della Cultura” e della “Casetta Acerra: inaugurazione della “Bacheca della Cul ... Segnala marigliano.net
Il Movimento 5 Stelle vota il suo nuovo leader, ma si può scegliere solo Giuseppe Conte - È in corso da giovedì la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito, cioè di fatto il leader. Segnala ilpost.it