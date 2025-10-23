Italia – Usa a Washington l’evento dedicato ai Giochi di Milano – Cortina 2026

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha ospitato mercoledì sera in ambasciata un evento dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, organizzato dall’ambasciata con Nbc Universal, l’emittente che ha l’esclusiva dei diritti televisivi per le Olimpiadi negli Stati Uniti. “A quasi 100 giorni dalla cerimonia di inaugurazione, abbiamo organizzato questo evento per invitare tutti i nostri amici americani in Italia per le prossime Olimpiadi invernali, che saranno un’occasione per godere dell’ospitalità, della creativita’ e della bellezza della nostra bella Italia, da Milano a Cortina, passando per tutte le altre numerose località che ospiteranno competizioni”, ha esordito l’ambasciatore Peronaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

