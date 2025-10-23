Italia – Usa a Washington l’evento dedicato ai Giochi di Milano – Cortina 2026

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha ospitato mercoledì sera in ambasciata un evento dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, organizzato dall’ambasciata con Nbc Universal, l’emittente che ha l’esclusiva dei diritti televisivi per le Olimpiadi negli Stati Uniti. “A quasi 100 giorni dalla cerimonia di inaugurazione, abbiamo organizzato questo evento per invitare tutti i nostri amici americani in Italia per le prossime Olimpiadi invernali, che saranno un’occasione per godere dell’ospitalità, della creativita’ e della bellezza della nostra bella Italia, da Milano a Cortina, passando per tutte le altre numerose località che ospiteranno competizioni”, ha esordito l’ambasciatore Peronaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia 8211 usa a washington l8217evento dedicato ai giochi di milano 8211 cortina 2026

© Lapresse.it - Italia – Usa, a Washington l’evento dedicato ai Giochi di Milano – Cortina 2026

Altre letture consigliate

italia 8211 usa washingtonFvg/Usa: Fedriga incontra neoambasciatore d'Italia a Washington - "Un confronto produttivo e molto cordiale che contribuirÃ a rafforzare ulteriormente l'azione del Friuli Venezia Giulia negli ... Secondo ilgazzettino.it

italia 8211 usa washingtonItalia-Usa, un incontro a Washington per rafforzare la cooperazione - Si è svolto all’Ambasciata d’Italia a Washington lo U. Da italpress.com

italia 8211 usa washingtonItalia protagonista a Washington, nuova stagione di cooperazione con Usa - Si è svolto il 17 ottobre presso l'Ambasciata d'Italia a Washington lo U. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia 8211 Usa Washington