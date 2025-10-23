Terni parte il primo corso base di lettura e scrittura Braille firmato IERFOP Onlus

In Umbria parte il progetto “Braille. Puntini Puntini Ora Tocca a Noi” per promuovere la cultura dell’inclusione nelle scuole. Lunedì 27 ottobre 2025 prende ufficialmente il via a Terni il Corso Base di Lettura e Scrittura Braille, organizzato da IERFOP Onlus con i saluti istituzionali del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

