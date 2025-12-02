La crescita resta modesta salvata soltanto dal Pnrr
Il Pnrr è l’unica ancora di salvezza della crescita italiana, sempre più asfittica. E i dazi statunitensi, quelli che il governo definiva come una possibile opportunità per l’Italia, rischiano di affossare ulteriormente l’economia italiana. I dati dell’Ocse sulla crescita rappresentano la ormai consueta doccia gelata per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il Pil italiano è stato rivisto al ribasso, con un +0,5% quest’anno che salirà solamente allo 0,6% nel 2026 e allo 0,7% nel 2027. L’Ocse sottolinea come a pesare sia anche “l’atonia dell’export” legata ai dazi voluti da Donald Trump e alla debolezza dei consumi, che causerà una frenata della crescita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
