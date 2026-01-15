Opinioni spacciate per verità Daniele Novara avverte i genitori sui pericoli delle fake news educative | Così si rischiano scelte sbagliate

Daniele Novara, pedagogista di rilievo, ha pubblicato un documento rivolto ai genitori per sensibilizzarli sui rischi delle fake news nel campo dell'educazione. In un’epoca in cui le opinioni si spacciano spesso per verità, è importante distinguere le informazioni affidabili da quelle potenzialmente dannose. Il documento evidenzia come le false credenze possano portare a scelte educative errate, sottolineando la necessità di un approccio critico e informato.

