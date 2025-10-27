Brigitte Macron è un uomo in 10 a processo per la fake news più virale del mondo Chi sono e cosa rischiano

Roma, 27 ottobre 2025 – Insegnante, gallerista, medium, informatico e finti giornalisti: i profili dei dieci imputati nel caso della presunta transessualità della first lady francese, Brigitte Macron sono quelli di otto uomini e due donne di mezza età, tra i 40 e i 60 anni, vicini agli ambienti complottisti. Dalle 13.30 di lunedì 27 ottobre fino a martedì 28 ottobre, dovranno rispondere davanti al Tribunale di Parigi di una serie di “ commenti offensivi sul genere e sulla sessualità di Brigitte Macron, nonché sulla differenza di età 24 anni con il marito, presentata come se si trattasse di pedofilia ”, afferma la procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Brigitte Macron è un uomo”, in 10 a processo per la fake news più virale del mondo. Chi sono e cosa rischiano

