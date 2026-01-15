Omicidio Bottari legato alla morte di Zappalà e Longo? Messina riapre uno dei misteri giudiziari più oscuri
A 28 anni dall’uccisione del professore Matteo Bottari, la Procura di Messina ha deciso di riaprire l’inchiesta, collegandola ai casi di Zappalà e Longo. La riapertura mira a fare chiarezza su uno dei misteri giudiziari più intricati della città, suscitando nuova attenzione sulla vicenda e sui possibili collegamenti tra gli episodi.
A distanza di ventotto anni dall’uccisione del professore Matteo Bottari, la Procura di Messina ha deciso di riattivare l’inchiesta su uno dei casi più complessi e discussi della storia giudiziaria cittadina. La conferma arriva direttamente dal procuratore capo Antonio D’Amato, che ha reso noto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina. Omicidio Bottari, la Procura riapre le indagini - Il chirurgo messinese Matteo Bottari veniva ucciso mentre era a bordo della sua auto, mentre era di rientro a casa. tempostretto.it
L'omicidio di Matteo Bottari a Messina: la Procura ha riaperto le indagini https://gazzettadelsud.it/p=2156687 facebook
