Omicidio Bottari legato alla morte di Zappalà e Longo? Messina riapre uno dei misteri giudiziari più oscuri

A 28 anni dall’uccisione del professore Matteo Bottari, la Procura di Messina ha deciso di riaprire l’inchiesta, collegandola ai casi di Zappalà e Longo. La riapertura mira a fare chiarezza su uno dei misteri giudiziari più intricati della città, suscitando nuova attenzione sulla vicenda e sui possibili collegamenti tra gli episodi.

