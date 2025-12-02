Pietrangeli Licia Colò | La sua morte è stato uno choc E rivela un aneddoto privato legato alla loro storia

La storia con Nicola Pietrangeli era finita nel 1994 dopo otto anni, ma quel legame non si era mai interrotto. Ed è anche per questo, per una continuità che nel tempo aveva trasformato l'amore in affetto, amicizia e stima reciproca che Licia Colò parla della morte del campione di tennis suo ex. 🔗 Leggi su Today.it

