Si intensificano le voci sul futuro di Nkunku al Milan, con un possibile trasferimento all’estero in vista. Nonostante la recente presenza in campo, emergono ostacoli e offerte che potrebbero influire sulla sua permanenza in rossonero. Di seguito, le ultime notizie e i dettagli sulla situazione attuale del giocatore e le eventuali implicazioni per il club.

Nkunku si è reso protagonista dell’ultimo match giocato dal Milan in campionato eppure crescono le indiscrezioni di un possibile addio: ecco le ultime novità. Christopher Nkunku è arrivato al Milan in estate con alte aspettative eppure solamente nell’ultimo match di Serie A, contro il Verona, è riuscito a fare da differenza con due gol. Nelle . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: si apre un duello infuocato tra due club e sul tavolo spunta una maxi offerta

Leggi anche: Milan, fiducia a Nkunku ma con riserva: serve un cambio di passo! Spunta un clamoroso scenario sul mercato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, arriva Fullkrug e si sblocca Nkunku. E ora? VIDEO; Milan, arriva Fullkrug: Nkunku potrebbe salutare già a gennaio; Prima il solito Pulisic, poi la doppietta della resurrezione di Nkunku: il Milan abbatte il Verona; Roma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l’ex Genoa Ottolini.

Nkunku via dal Milan? Arriva l’offerta dall’estero, ma spunta un ostacolo - Nkunku si è reso protagonista dell'ultimo match giocato dal Milan in campionato eppure crescono le indiscrezioni di un possibile addio: ecco le ultime novità. sportface.it