Dopo la pandemia, si registra un aumento dei casi di obesità e sovrappeso, legato a stili di vita più sedentari e a un maggiore consumo di dolci a casa. Il Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup di Pisa, attivo da oltre dieci anni, si distingue per la sua esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle sindromi lipodistrofiche, offrendo un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Pisa, 16 gennaio 2026 – Con il Covid i casi di sovrappeso e obesità sono tornati a crescere. Il Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup è attivo da oltre 10 anni ed è divenuto un riferimento internazionale per la diagnosi e la terapia delle sindromi lipodistrofiche, risultando il primo centro italiano per la cura della malattia e uno dei primi cinque in Europa. Il responsabile, Ferruccio Santini (ordinario di Endocrinologia all’Università di Pisa nonché direttore dell’Endocrinologia 1 dell’Aoup), spiega come vengono curati qui i pazienti. Professore, come funziona il centro? “È un centro di secondo livello al quale vengono indirizzati i pazienti già visitati sul territorio o in Aoup. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obesità, più casi dopo il Covid: “Lo svago è sedentari troppi dolci nelle case. Cambiare stile di vita”

Leggi anche: Nelle case per anziani di Casteggio c’erano troppi ospiti e personale impreparato

Leggi anche: Cambiare stile di vita senza rinunciare allo studio: i vantaggi delle scuole online

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La stagione influenzale entra nel vivo registrando un aumento degli accessi ai pronto soccorso in tutta la Calabria. Nel Reggino crescono i casi e le complicanze respiratorie, con il picco atteso a metà mese Link all'articolo nei commenti facebook