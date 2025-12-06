Nelle case per anziani di Casteggio c’erano troppi ospiti e personale impreparato

Casteggio (Pavia) – Non venivano trascurati né maltrattati, anzi gli operatori sanitari intervenuti dopo i carabinieri li hanno trovati in buone condizioni. Ma nonostante gli anziani ospiti delle strutture fossero trattati bene, chi avrebbe dovuto fornire l’adeguata assistenza a fronte dei pagamenti delle rette utilizzava personale non qualificato e pure irregolare. Contestazioni che nel caso specifico hanno anche rilevanza penale. Come per l’ipotesi di reato di abbandono di incapace, che si sarebbe concretizzata proprio per aver lasciato gli anziani nelle strutture senza l’adeguata assistenza, garantita per legge solo da chi ha i requisiti per svolgere tali mansioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nelle case per anziani di Casteggio c’erano troppi ospiti e personale impreparato

