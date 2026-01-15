Nuovo viadotto tra Ostia e Fiumicino pronto il progetto

È stato presentato il progetto definitivo del nuovo viadotto tra Ostia e Fiumicino, sviluppato da Anas. Dopo diverse analisi tecniche e studi territoriali, l’opera prevede una sopraelevata con rotatoria sulla SS 296, all’incrocio con via Trincea delle Frasche. L’obiettivo è migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, in un contesto di interventi infrastrutturali pianificati per favorire lo sviluppo locale.

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – Dopo una serie di procedimenti avviati, studi tecnici e indagini geognostiche territoriali, è stato presentato oggi da Anas, nell'aula consiliare di Fiumicino, nel corso di una conferenza dei servizi, il progetto definitivo del viadotto sopraelevato con una rotatoria sottostante sulla SS 296, all'incrocio con via Trincea delle Frasche ( leggi qui ). Tempi e impatto sul traffico. Un'opera in acciaio e calcestruzzo, lunga 120 metri, attesa e concertata da Anas e dal Comune di Fiumicino, che ha come obiettivo quello di fluidificare e rendere più sicuro il traffico sulla Statale, riducendo o eliminando le attuali criticità sulla SS 296 e su via della Scafa nei collegamenti tra Fiumicino e Ostia.

