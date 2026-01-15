Non ho mai visto un Ufo ma credo negli alieni esiste un’altra dimensione | parlano Holly Hunter e Paul Giamatti

Holly Hunter e Paul Giamatti discutono di un tema affascinante: l’esistenza di altre dimensioni e la possibilità di incontri con entità extraterrestri. Pur non aver mai visto un UFO, entrambi condividono la convinzione che qualcosa oltre la nostra realtà possa esistere. Questa conversazione invita a riflettere sulle teorie e le credenze riguardo a mondi paralleli e a ciò che ancora rimane invisibile ai nostri occhi.

“ Non ho mai visto un UFO, ma forse esiste in un’altra dimensione”. Holly Hunter sorride mentre lo dice, ma non sta scherzando. È una convinzione che nasce da lontano, alimentata da una vita passata tra cinema d’autore e fantascienza, e che riaffiora oggi con Starfleet Academy, il nuovo s pin-off di Star Trek disponibile su Paramount+, proprio nell’anno in cui il franchise celebra i suoi 60 anni. Hunter è la protagonista della serie: interpreta Nahla Ake, cancelliera e capitano della nave accademica U.S.S. Athena, chiamata ad addestrare la prima nuova classe di cadetti della Flotta Stellare da oltre un secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai visto un Ufo ma credo negli alieni, esiste un’altra dimensione”: parlano Holly Hunter e Paul Giamatti Leggi anche: 2025, anno record per segnalazione di "alieni": ecco la top 3 degli "avvistamenti Ufo" più degni di nota negli ultimi 12 mesi Leggi anche: “Ho seguito 40 guerre ma non ho mai visto nulla come il 2025”: l’inviato della Bbc riassume i conflitti globali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Paul Giamatti in Star Trek: «Cresciuto con Spock, non ho mai visto un Ufo ma credo negli alieni». “Non ho mai visto un Ufo ma credo negli alieni, esiste un’altra dimensione”: parlano Holly Hunter e Paul Giamatti - off Starfleet Academy rivelano il loro legame con la saga e le convinzioni sull'esistenza di vita aliena nell'universo ... ilfattoquotidiano.it

Paul Giamatti in Star Trek: «Cresciuto con Spock, non ho mai visto un Ufo ma credo negli alieni» - «Papà mi tritava il ghiaccio per il succo d’uva e insieme ci sedevamo sul divano a guardarlo in tv»: è questo uno dei primi ricordi dell’infanzia ... msn.com

Premetto che non sono tanto cinefila,anzi credo che abbia visto pochissimi film,ma ho visto questo gruppo girare sulla home e mi sono incuriosita. Non riesco a indovinare nulla delle foto,tranne shining,l'esorcista e pochi altri che ho visto. Quindi da ignorante i facebook

#Gasperini in conferenza "I ragazzi sono straordinari, mi dispiace per loro, credetemi. Abbiamo giocato con #Bailey centravanti e lo ha fatto con uno spirito che non ho mai visto in 5 mesi. Credo che sia recuperato. Dispiace averlo fatto giocare in un ruolo n x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.