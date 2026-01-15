Nessun inatteso colpo di testa però L' attore ha deciso di portare la sua incredibile tribù al femminile alla première del film Netflix

Matt Damon ha scelto di condividere l’anteprima del suo nuovo film Netflix, The Rip, in un’atmosfera familiare. Al Lincoln Center di New York, l’attore si è presentato accompagnato dalla moglie Luciana Barroso e dalle sue quattro figlie, creando un momento di intimità e calore. Un’occasione per vivere insieme un evento speciale, sottolineando l’importanza della famiglia anche nel mondo dello spettacolo.

Tutto in famiglia per Matt Damon. L'attore ha trasformato l'anteprima del film Netflix The Rip in un evento intimo e speciale, presentandosi al Lincoln Center di New York circondato dalle donne della sua vita: la moglie Luciana Barroso e le quattro figlie. Un'occasione più unica che rara per vedere il divo in una veste giocosa insieme alle persone a cui tiene di più. Matt Damon: carriera, amori, premi e film. guarda le foto Matt Damon con le donne della sua vita. Nonostante la sua fama planetaria, Matt Damon ha sempre protetto con estrema riservatezza la sua vita privata. Vedere l'intera famiglia riunita sul tappeto rosso è quindi un evento specale che ha subito catturato l'attenzione.

