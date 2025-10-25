Mauro Di Francesco Jerry Calà | La sua morte un colpo al cuore Era un attore nato

Milano, 25 ottobre 2025 – “ Ancora non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo che la sua malattia e che fosse ricoverato in ospedale. Questa notizia mi è giunta con un colpo al cuore, veramente”. È sotto choc  Jerry Calà mentre commenta con l'Ansa la morte di Mauro Di Francesco, attore che con cui aveva diviso il set di tanti film ma anche amico di lunga data. Di Francesco, conosciuto ai più come Maurino, si è spento a 74 anni a Roma. Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita, ma negli ultimi tempi le sue condizioni erano nuovamente peggiorate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

