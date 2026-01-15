L'interazione tra clima e struttura del paesaggio influenza il modo in cui l'acqua si muove nei bacini idrografici. Tuttavia, a livello globale, il clima non rappresenta sempre il fattore principale nel determinare la quantità di acqua e il comportamento dei flussi idrici nelle aree forestali. Comprendere questa relazione è essenziale per una gestione sostenibile delle risorse idriche e per interpretare correttamente i processi ambientali.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Il clima non è sempre il fattore principale che determina la quantità di acqua e le modalità di movimento dei flussi idrici nei bacini idrografici forestali a scala globale. Fattori pedologici, topografici, geologici, vegetazionali e legati alle condizioni idrologiche iniziali esercitano spesso un effetto pari se non maggiore sui processi di generazione di deflusso in questi ecosistemi, e cambiano la loro influenza a seconda del regime di precipitazione. È una delle caratteristiche principali dello studio 'Controls on runoff processes in forested catchments worldwide' di Daniele Penna, professore di Idrologia forestale al dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università di Firenze: la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Water. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nell'interazione fra clima e struttura del paesaggio la chiave di come si muove l'acqua

Leggi anche: Simone Giacomini, Ceo di Bazr: il futuro dello shopping è nell’interazione

Leggi anche: Tutela del Paesaggio, intesa fra trenta Paesi, Giuli: “Impegno comune contro ogni fatalismo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In interazione fra clima e struttura del paesaggio la chiave di come si muove l'acqua.

In interazione fra clima e struttura del paesaggio la chiave di come si muove l'acqua - Il clima non è sempre il fattore principale che determina la quantità di acqua e le modalità di movimento dei flussi idrici nei bacini idrografici forestali a scala globale. msn.com