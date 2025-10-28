Tutela del Paesaggio intesa fra trenta Paesi Giuli | Impegno comune contro ogni fatalismo

A 25 anni dalla prima firma, nell’ottobre del 2000, una nuova dichiarazione di intenti riafferma il valore della Convenzione europea del paesaggio di Firenze come “strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, affrontare le sfide ambientali future e rafforzare diritti umani, democrazia e stato di diritto”. A sottoscriverla a Villa La Petraia ministri e i rappresentanti di oltre 30 delegazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Gli interventi contro il degrado ambientale. Nel dibattito, così come nella dichiarazione di intenti, sono state sottolineate l’urgenza di interventi concreti per contrastare il degrado ambientale e promuovere paesaggi sostenibili e inclusivi, la necessità di potenziare la partecipazione pubblica, integrare la dimensione paesaggistica nelle politiche sociali, culturali ed economiche, con l’obiettivo di rafforzare la coesione territoriale e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tutela del Paesaggio, intesa fra trenta Paesi, Giuli: “Impegno comune contro ogni fatalismo”

