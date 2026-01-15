Nel 2025, circa mille persone si trasferiscono in riviera, contribuendo a mantenere stabile la popolazione di Cesenatico, che conta attualmente 25.841 abitanti, con una diminuzione di 44 unità rispetto all’anno precedente. La distribuzione demografica si articola tra diverse fasce di età e nuclei familiari, riflettendo le dinamiche di un territorio che si conferma punto di riferimento per residenti e visitatori.

La popolazione di Cesenatico si mantiene stabile, con 25.841 abitanti (44 in meno rispetto ad un anno fa), suddivisi in 12.535 maschi e 13.306 femmine. I residenti di origine straniera sono 2.141 (963 maschi e 1.178 femmine), pari all’8,29 percento del totale. Sono questi i principali dati emersi dalla documentazione dell’ufficio Anagrafe del Comune, i cui funzionari hanno elaborato le statistiche sull’andamento demografico del territorio cesenaticense. Dai numeri riferiti al 31 dicembre 2025, si evince che nel corso dell’anno si sono registrate 112 nascite, 62 maschi e 50 femmine, contro i 126 nati nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel 2025 in mille ’migrano’ in riviera

