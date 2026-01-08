Radiologia a domicilio nel 2025 oltre mille gli esami eseguiti nel novarese
Nel 2025, la radiologia a domicilio dell'Asl di Novara ha superato mille esami eseguiti, con un incremento del 28,9% rispetto all'anno precedente. Dal suo avvio nel 2022, il servizio ha ampliato le prestazioni, offrendo assistenza radiologica direttamente a domicilio o in strutture assistenziali. Questa iniziativa mira a garantire maggiore comodità e accessibilità alle prestazioni radiologiche per i pazienti della zona.
Oltre mille esami eseguiti e prestazioni aumentate del 28,9% nel 2025.É questo il bilancio dell'attività della radiologia a domicilio dell'Asl di Novara, il progetto avviato nel 2022 per l'esecuzione di prestazioni di radiologia presso l'abitazione o la residenza sanitaria assistenziale dove vive.
