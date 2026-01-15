Napoli-Parma 0-0 lo stop amaro e la dura legge del Var

Nel match tra Napoli e Parma si è concluso con un pari a zero, segnato da un episodio controverso legato al Var. Dopo soli 11 minuti, una decisione riguardante un possibile fuorigioco di Mazzocchi ha influenzato l’andamento della partita, evidenziando ancora una volta le complessità e le sfide legate all’utilizzo della tecnologia in campo. Un risultato che sottolinea le difficoltà e le controversie legate alle decisioni arbitrali assistite dal Video Assistant Referee.

Amaro Var. Ha colpito ancora il Napoli: forti dubbi sul fuorigioco di Mazzocchi nell?azione del gol di McTominay segnalato dalla sala di Lissone dopo soli 11 minuti. Ma in questo pareggio,.

Napoli-Parma 0-0: video e highlights - Al Maradona il Parma erige un muro in difesa, con Rinaldi (portiere all'esordio in A) protagonista di due parate decisive: il Napoli ci prova a lungo, assediando l'area della squadra di Cuesta ma non ... sport.sky.it

Napoli-Parma: 0-0, occasione sprecata. Terzo pareggio di fila per i partenopei - Parma in diretta live: recupero della 16° giornata, segui la gara su AreaNapoli. areanapoli.it

Napoli-Parma, la fotosequenza del gol annullato a McTominay facebook

