Legge Montagna | arriva lo stop del governo

Il governo ha deciso di sospendere l'attuazione della Legge Montagna, a seguito delle crescenti contestazioni e proteste provenienti dagli enti locali e altri soggetti coinvolti. La misura, che avrebbe introdotto un nuovo metodo di classificazione dei comuni montani, è ora messa in pausa, lasciando aperti vari interrogativi sul futuro della normativa e sulle sue implicazioni per le comunità interessate.

© Ilrestodelcarlino.it - Legge Montagna: arriva lo stop del governo A seguito delle numerose contestazioni e proteste da parte degli enti locali e non solo, si ferma la legge sul metodo di classificazione dei comuni montani. Il Governo ha congelato la norma rinviando l’esame del decreto sui criteri che vanno a classificare o meno i Comuni come montani. Molti di questi, sulla base del nuovo provvedimento che indica i parametri che determinano l’appartenenza alla montagna, con tutti i vantaggi normativi che ne conseguono, con questo provvedimento verrebbero cancellati e considerati alla pari dei comuni produttivi di pianura. Verrà quindi fatta una nuova riclassificazione dei Comuni montani con requisiti che vadano ben oltre quello dell’altitudine del territorio comprendendo l’insieme della montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Montagna, Valbonesi (Pd): "Dal Governo nessun sostegno reale e una legge da correggere" Leggi anche: Social network vietati agli Under 16: arriva la legge del Governo! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Legge Montagna: arriva lo stop del governo; Il governo deve decidere cos’è montagna e cosa no; Nuova legge sulla montagna, il «no» degli Appennini ha congelato la norma; Lecco è “Comune montano”, Calolzio no. Rota: “Rischi da legge di settore”. Legge montagna: arriva lo stop del governo - La decisione annunciata da Calderoli durante la conferenza unificata. msn.com

Legge della montagna messa in stand by, l'appello dei sindaci: «E adesso cambiatela» - La nuova Legge della Montagna, presentata dal Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli come «classificazione che ... corriereadriatico.it

Montagna del Piemonte di serie B: esclusioni e tagli con la legge Calderoli - Anche Castellamonte, Pertusio, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Valperga, Rivara, Levone, Fiano, Cumiana ... giornalelavoce.it

