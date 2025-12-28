Sirene turche per Frattesi lo vuole il Fenerbahce | per un’offerta da 30-35 milioni l’Inter tratta

Con l’approssimarsi della finestra di mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile trasferimento di Davide Frattesi. Il Fenerbahçe avrebbe manifestato interesse per il centrocampista dell’Inter, proponendo un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. La società nerazzurra valuta le opzioni, mantenendo aperte le possibilità di cessione o conferma del giocatore in vista delle prossime settimane.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, in casa Inter torna ciclicamente al centro dell’attenzione il futuro di Davide Frattesi. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la linea tracciata in viale della Liberazione è piuttosto netta: per lasciar partire il centrocampista servono 30-35 milioni di euro, una valutazione ritenuta congrua anche per finanziare eventuali operazioni in entrata. Sul fronte italiano, gli estimatori non mancano. Luciano Spalletti lo vedrebbe volentieri alla Juventus, dove i bianconeri potrebbero provare a imbastire uno scambio inserendo Muharemovic. Restano vigili anche Napoli e Roma, ma in casa nerazzurra l’idea di rafforzare una diretta concorrente non entusiasma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

