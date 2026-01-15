Musica animazione e tanto divertimento | in Fiera è tempo di Carneval-Avis Party

Il CarnevalAvis Party di Cesena Fiera è un evento dedicato a famiglie e appassionati, che si svolgerà domenica 18 gennaio a partire dalle 15. La festa propone musica, animazione, giochi e maschere, creando un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità. Un momento per condividere allegria e creatività in un ambiente accogliente e sicuro, promosso dall’Avis di Cesena.

Maschere, musica, giochi e divertimento. Questi gli ingredienti di CarnevalAvis Party, la grande festa che Avis Cesena organizza per domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 15, nei locali di Cesena Fiera. Un pomeriggio di divertimento non solo per i suoi donatori e le loro famiglie, ma per tutti.

