Musica e divertimento | Christmas Party nella discoteca del centro

L’evento si svolgerà nella discoteca del centro di Forlì, offrendo un’occasione per vivere un momento conviviale e piacevole in compagnia. La serata, dedicata a musica e divertimento, rappresenta un’opportunità per trascorrere il periodo natalizio in modo semplice e spensierato. Sarà un incontro che unisce la tradizione delle feste con l’atmosfera di un locale giovane e dinamico. Il “Christmas Party” si inserisce nel calendario della stagione 2025/2026 firmata Sunday Club.

L'atmosfera del Natale si fonde con la musica e il divertimento domenica 21 dicembre, quando la Discoteca ControSenso di Forlì ospiterà il "Christmas Party", secondo appuntamento della stagione 20252026 firmata Sunday Club.L'evento, in programma dalle 16 alle 20, è pensato come una festa privata.

DJ Prezioso a Bardonecchia: il Christmas Party imperdibile del 28 dicembre all’Harald’s Restaurant - BARDONECCHIA – Bardonecchia si prepara a vivere un pomeriggio indimenticabile all’insegna della grande musica dance internazionale. lagendanews.com

Una squadra brianzola festeggia il Natale con grandi ospiti: ecco l'evento da non perdere - La Folgore Caratese celebra il Natale con un Christmas Party allo Sportitalia Village di Verano Brianza. monza-news.it

