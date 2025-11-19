Muore e dona gli organi Speranza per altre persone

Macerata, 19 novembre 2025 – Nella notte tra lunedì e martedì, all’ospedale di Macerata, è stato effettuato l’ espianto del fegato da un uomo di 77 anni che aveva già espresso la propria volontà di aiutare gli altri attraverso questo gesto di altruismo. Il prelievo è stato realizzato da un’equipe multidisciplinare coordinata dal Centro Regionale Trapianti e dal Nitp (Circuito Nord Italia Transplant). Questa donazione è la quinta nell’arco degli ultimi cinque mesi. Il 22 settembre è stato effettuato un ulteriore prelievo di fegato e cornee da una donatrice di 76 anni. L’espianto precedente, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, era stato fatto a Civitanova, con prelievo di fegato, reni e cornee da una donatrice di 77 anni, effettuato da una equipe multidisciplinare proveniente da Ancona e coordinata dalla dottoressa Anna Monaco, referente locale per i prelievi di organo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

