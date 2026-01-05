Bayern Monaco Karl sogna di giocare al Real e i tifosi lo insultano sui social | Rispetta il nostro club ragazzino!

Lennart Karl, giovane talento del Bayern Monaco, sta attirando l’attenzione dei tifosi e dei media dopo le sue dichiarazioni sul sogno di giocare con il Real Madrid. Tuttavia, sui social sono arrivati anche commenti negativi da parte dei supporter bavaresi, che gli hanno rivolto insulti e richieste di rispetto per il club. La vicenda evidenzia le tensioni tra ambizioni personali e fedeltà ai colori del Bayern.

Il giovane talento del Bayern Monaco, Lennart Karl, è stato massacrato dai tifosi bavaresi sui suoi profili social. Il 17enne tedesco, che quest’anno ha segnato già 6 gol con la maglia del Bayern, ha dichiarato di voler giocare un giorno per il Real Madrid. Karl massacrato sui social dopo la sua affermazione sul Real Madrid. Su Instagram, nel suo ultimo post, sono arrivati decine di commenti dove lo criticano per questa sua affermazione. “ Capisco il sogno di giocare per un club come il Real Madrid, è normale. Ma dirlo direttamente mentre fai parte di un progetto Bayern è da pazzi. Peccato e sinceramente, molto poco professionale da parte tua. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bayern Monaco, Karl sogna di giocare al Real e i tifosi lo insultano sui social: “Rispetta il nostro club, ragazzino!” Leggi anche: Caso Salah, il Bayern Monaco ci pensa? Eberl chiarisce le intenzioni dei bavaresi nel calciomercato di gennaio: «Abbiamo Karl, i nostri acquisti saranno loro due!» Leggi anche: Lo manda Ballack: chi è Karl, il piccolo genio che sta conquistando il Bayern Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lennart Karl: La squadra dei miei sogni è il Real Madrid, prima o poi vorrei giocarci; Lennart Karl e la dichiarazione che non piacerà al Bayern: È il Real il club dei miei sogni; Karl Lennart: 'Il Bayern è fantastico, ma Real Madrid è il mio club dei sogni'; La scioccante confessione della stella del Bayern Monaco sul Real Madrid. Lennart Karl e la dichiarazione che non piacerà al Bayern: "È il Real il club dei miei sogni" - La giovane perla del Bayern Monaco, Lennart Karl, ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori con una dichiarazione destinata a far discutere. tuttomercatoweb.com

Lennart Karl: “La squadra dei miei sogni è il Real Madrid, prima o poi vorrei giocarci” - Lennart Karl, talento classe 2008 del Bayern Monaco, ha svelato in un incontro con i fan che il club dei suoi sogni è il Real Madrid ... gianlucadimarzio.com

Karl, l'”erede di Musiala” brilla in Champions: chi è il nuovo talento del Bayern - Il più giovane a segnare in Champions League con la maglia del Bayern Monaco: senza Musiala, è Lennart Karl a prendersi le luci dei riflettori Ormai non fa più notizia l’ennesima goleada del Bayern ... gianlucadimarzio.com

Kim resta un sogno: il Bayern Monaco non è convinto di cederlo, né il Milan può permettersi il super ingaggio percepito dal sudcoreano I rossoneri hanno bisogno di infoltire il reparto difensivo e un nuovo nome sul taccuino è quello di Axel Disasi Il france - facebook.com facebook

Un giocatore che è stato accostato al Milan è Kim. Oggi, al di là di un gradimento che già in estate avevamo confermato, il messaggio che arriva dal Bayern Monaco è un'intenzione di non privarsi di Kim @FabrizioRomano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.