Agricoltura in arrivo oltre 40 milioni per le aziende agricole piemontesi

Un importante incremento di oltre 40 milioni di euro per le aziende agricole piemontesi, ottenuto attraverso la rimodulazione delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-22, sarà destinato al sostegno del settore. Questi fondi, inseriti nella programmazione del Csr (Complemento di sviluppo rurale 2023-27), rappresentano un investimento significativo per lo sviluppo agricolo in Piemonte.

Quarantadue milioni e 600mila euro in più destinati alle aziende agricole piemontesi, recuperati attraverso una significativa azione di rimodulazione dalle risorse Ue del Programma di sviluppo rurale 2014-22 e resi disponibili sulla programmazione del Csr (Complemento di sviluppo rurale 2023-27). Novaratoday.it

Emergenza SICCITÀ Patuanelli in arrivo OLTRE UN MILIARDO

Video Emergenza SICCITÀ Patuanelli in arrivo OLTRE UN MILIARDO Video Emergenza SICCITÀ Patuanelli in arrivo OLTRE UN MILIARDO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dop e Igp, oltre 40 prodotti del Made in Italy nelle lounge Ita Airways di Roma e Milano - È quanto si propone l’accordo tra Ita Airways, Origin Italia (l’associazione dei consorzi di tutela dei ... ilsole24ore.com

Dop, Igp, Sgt: in arrivo il piano Ue per tutelare i prodotti d’eccellenza - Piano annunciato dal commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen ... msn.com