Il sindaco di Montemesola, Ignazio Punzi, sottolinea l’importanza di continuità, coesione e risultati come principi fondamentali della sua politica. Insieme a suo fratello, rappresentano un esempio di unità e collaborazione. Le sue parole evidenziano un impegno costante per lo sviluppo del paese, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla concretezza, valori fondamentali per una gestione efficace e duratura.

Tarantini Time Quotidiano C’è una parola che torna, quasi come un filo rosso, nelle risposte del sindaco di Montemesola Ignazio Punzi: continuità. Non solo politica e amministrativa, ma anche umana, familiare, identitaria. Un percorso che, a sentirlo raccontare, non nasce con l’elezione del 2020 ma affonda le radici nel lavoro avviato anni prima insieme al fratello Vito Antonio. «Aver riposto in me la fiducia sia della precedente maggioranza e soprattutto quella dei cittadini che mi hanno eletto, ha fatto si che tutto il lavoro iniziato con mio fratello potesse avere una continuità pragmatica e portare a termine moltissimi interventi per il nostro paese», spiega Ignazio Punzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, Ignazio Punzi: “Continuità, coesione e risultati. Questa è la nostra politica. Io e mio fratello? Inseparabili”

