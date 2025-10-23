Luigi Rivolta 20 anni e una startup venduta negli USA | Per costruire non servono fondi

Repubblica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppo giovane per gli acceleratori italiani, Luigi Rivolta si è spostato in America e ha venduto la startup che ha cofondato. Ora è pronto per la prossima tappa di un viaggio cominciato con pochi mezzi e tanta voglia di fare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

luigi rivolta 20 anni e una startup venduta negli usa per costruire non servono fondi

© Repubblica.it - Luigi Rivolta, 20 anni e una startup venduta negli USA: “Per costruire non servono fondi”

Altre letture consigliate

luigi rivolta 20 anniIl centrodestra tenta la “rimonta”, tra professioni e l’idea di un “Assessorato del mare”. Donzelli: “Con Lobuono cancelleremo 20 anni di malgoverno” - A Lecce, nel Teatro Paisiello gremito di professionisti, rappresentanti di categoria e amministratori locali, Fratelli d’Italia ha lanciato ufficialmente la ... Segnala corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Luigi Rivolta 20 Anni