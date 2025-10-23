Luigi Rivolta 20 anni e una startup venduta negli USA | Per costruire non servono fondi
Troppo giovane per gli acceleratori italiani, Luigi Rivolta si è spostato in America e ha venduto la startup che ha cofondato. Ora è pronto per la prossima tappa di un viaggio cominciato con pochi mezzi e tanta voglia di fare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
