Mondiali 2026 500 milioni di richieste per i biglietti Ma i posti sono solo 7 milioni
Per i Mondiali 2026, le richieste di biglietti hanno superato i 500 milioni, mentre i posti disponibili sono circa 7 milioni. La gara per accaparrarsi i biglietti si svolge attraverso una lotteria organizzata dalla FIFA, in vista delle prime competizioni che si terranno in tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico, a partire dall’11 giugno.
La FIFA è stata travolta da oltre 500 milioni di richieste di biglietti per la lotteria dei Mondiali 2026 che prenderanno il via l’11 giugno e che (per la prima volta) si giocheranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. La domanda supera di gran lunga l’offerta: Andrew Giuliani, a capo della task force della Casa Bianca per i Mondiali, aveva parlato di 350 milioni di richieste, mentre la FIFA ha aggiornato questo dato quantificando in 500 milioni i tifosi che si sono registrati sperando di riuscire a comprare un biglietto. Biglietto che solo i più fortunati riusciranno a ottenere perche i ticket disponibili per le singole partite saranno circa 7 milioni. 🔗 Leggi su Open.online
