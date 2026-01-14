Mondiali 2026 350 milioni di richieste per i biglietti Ma i posti sono solo 7 milioni

Per i Mondiali 2026, la domanda di biglietti ha superato i 350 milioni, mentre i posti disponibili sono circa 7 milioni. La FIFA ha ricevuto un volume elevato di richieste per la lotteria dei biglietti, in vista delle prime competizioni che si svolgeranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico, a partire dall’11 giugno.

La FIFA è stata travolta da oltre 350 milioni di richieste di biglietti per la lotteria dei Mondiali 2026 che prenderanno il via l’11 giugno e che (per la prima volta) si giocheranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. La domanda supera di gran lunga l’offerta: secondo Andrew Giuliani, a capo della task force della Casa Bianca per i Mondiali, i biglietti disponibili per le singole partite saranno circa 7 milioni. Di questi, quasi 2 milioni sono già stati messi in vendita e acquistati nelle prime due fasi. La terza fase di vendita, che consentiva ai tifosi di fare domanda per biglietti di singole partite della fase a gironi, si è chiusa martedì 13 gennaio. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

