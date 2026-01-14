Mondiali 2026 350 milioni di richieste per i biglietti Ma i posti sono solo 7 milioni

Per i Mondiali 2026, la domanda di biglietti ha superato i 350 milioni, mentre i posti disponibili sono circa 7 milioni. La FIFA ha ricevuto un volume elevato di richieste per la lotteria dei biglietti, in vista delle prime competizioni che si svolgeranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico, a partire dall’11 giugno.

La FIFA è stata travolta da oltre 350 milioni di richieste di biglietti per la lotteria dei Mondiali 2026 che prenderanno il via l’11 giugno e che (per la prima volta) si giocheranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. La domanda supera di gran lunga l’offerta: secondo Andrew Giuliani, a capo della task force della Casa Bianca per i Mondiali, i biglietti disponibili per le singole partite saranno circa 7 milioni. Di questi, quasi 2 milioni sono già stati messi in vendita e acquistati nelle prime due fasi. La terza fase di vendita, che consentiva ai tifosi di fare domanda per biglietti di singole partite della fase a gironi, si è chiusa martedì 13 gennaio. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: oltre due milioni di richieste, ma prezzi altissimi che rischiano di compromettere l’accessibilità dell’evento! Leggi anche: Lotteria Italia 2026 da record: oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, corsa ai 5 milioni su Rai 1 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rezolve Ai aumenta le previsioni di ricavi per il 2026 a 350 milioni di dollari; Accordo da 350 milioni di dollari per costruire infrastrutture elettriche per una località turistica montana saudita; Crans-Montana, da location esclusiva alla bancarotta: così il Comune svizzero rischia il default per le sue negligenze; Grandi aspettative per il settore vinicolo in Portogallo. Mondiali 2026, 350 milioni di richieste per i biglietti. Ma i posti sono solo 7 milioni - Chiusa la terza fase della lotteria per assistere alle partite della Coppa del mondo che si giocherà in Usa, Canada e Messico ... msn.com

Mondiali 2026, ecco il montepremi da record. E la nazionale campione riceverà una cifra incredibile! - L'11 giugno 2026, Canada, Stati Uniti e Messico apriranno i cancelli all'edizione più ricca del mondiale. tuttosport.com

Mondiali 2026, all’Italia 9 milioni in caso di qualificazione/ Cifra record per vincitori (17 dicembre 2025) - I Mondiali 2026 avranno il montepremi più alto di sempre, 9 milioni per i partecipanti e 42 per i vincitori Il montepremi totale dei Mondiali 2026 ... ilsussidiario.net

