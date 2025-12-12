Un’altra giornata di smog a Milano | in città concentrazioni di Pm10 ancora oltre i limiti

Milano si conferma protagonista di un’altra giornata caratterizzata da livelli di smog elevati. Anche ieri, giovedì, le concentrazioni di Pm10 hanno superato la soglia di guardia di 50 µg/m³, evidenziando un problema di qualità dell’aria che continua a preoccupare cittadini e autorità.

Smog a Milano, dal 12 dicembre attive le limitazioni di primo livello: blocco del traffico, chi non può circolare, orari e fino a quando - A partire da venerdì 12 dicembre 2025 (tra l'altro il giorno dello sciopero generale che prevede stop a metro, bus e treni, scuole chiuse e servizi a singhiozzo) nel ...

Smog a Milano, la storia di Greta e di sua figlia di 7 mesi: «Aria irrespirabile, la ricetta del pediatra è passare il weekend lontano dalla città» - Ogni venerdì sera fanno la valigia piccola, quella delle emergenze.

