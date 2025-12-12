Un’altra giornata di smog a Milano | in città concentrazioni di Pm10 ancora oltre i limiti

12 dic 2025

Milano si conferma protagonista di un’altra giornata caratterizzata da livelli di smog elevati. Anche ieri, giovedì, le concentrazioni di Pm10 hanno superato la soglia di guardia di 50 µg/m³, evidenziando un problema di qualità dell’aria che continua a preoccupare cittadini e autorità.

Ancora smog, sempre a Milano. Anche nella giornata di ieri, giovedì, le concentrazioni di Pm10 sono state sopra la soglia di guardia (50 µgm³). Le centraline Arpa hanno infatti registrato valori pari a 74 µgm³ in viale Marche, 68 a Città Studi e 62 in via Senato. Si sono mantenute sotto i. Milanotoday.it

