Milano sotto sequestro il locale COA di via Lecco

La procura di Milano ha disposto il sequestro del COA, locale situato in via Lecco a Porta Venezia, a causa di gravi violazioni delle norme di sicurezza rilevate nella sala da ballo sotterranea. L’operazione è stata condotta per tutelare la sicurezza dei clienti e del personale, in conformità alle normative vigenti. L’attività del locale rimane sospesa fino a ulteriori verifiche.

La procura di Milano ha disposto il sequestro del COA, cocktail bar con discoteca in via Lecco, a Porta Venezia, dopo aver accertato gravi violazioni delle norme di sicurezza nella sala da ballo ricavata nel seminterrato. Secondo gli atti, nei fine settimana nel locale si radunavano fino a un centinaio di persone, con un’ unica via di accesso e di fuga, che è una scala a chiocciola. Da anni il proprietario ignora i provvedimenti delle autorità. Le verifiche della polizia locale erano iniziate già nel settembre 2024, a seguito di un esposto dei residenti per disturbo della quiete pubblica. Gli agenti avevano riscontrato la presenza di una discoteca priva della licenza di agibilità e con vie di uscita giudicate inadeguate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, sotto sequestro il locale COA di via Lecco Leggi anche: Discoteca abusiva sottoterra, chiuso il Coa in via Lecco: scatta il sequestro dei ghisa Leggi anche: Sotto sequestro un noto locale di Roma Nord: cosa è successo durante il blitz della Polizia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano, corteo pro Pal passa davanti locali associazione Hannoun; Milano, stretta sulle discoteche: chiude il «Coa» di via Lecco. «Una scala a chioccola unica uscita d'emergenza dal sotterraneo»; Il frutto avvelenato degli illeciti urbanistici: le “famiglie sospese” di Milano che rischiano la casa; Da Crans Montana a Milano: il caso Hollywood del 2008. Così il sequestro evitò il rischio trappola mortale. La polizia ha messo sotto sequestro un locale a Milano per il mancato rispetto delle norme di sicurezza - Martedì la polizia locale ha chiuso il COA, un cocktail bar con discoteca in centro a Milano, perché la sala da ballo che si trovava nel seminterrato non rispettava le norme di sicurezza. ilpost.it

Milano, stretta sulle discoteche: chiude il «Coa» di via Lecco. «Una scala a chioccola unica uscita d'emergenza dal sotterraneo» - Nel locale ballavano oltre 100 persone, ma la via d'accesso e quella di fuga coincidevano. msn.com

Il Coa sequestrato a Milano: si ballava senza permessi e misure di sicurezza - Il locale Coa di via Lecco, a Milano, è stato sequestrato dopo i controlli delle autorità: al suo interno si baollava senza autorizzazioni, in un sotterraneo privo di adeguate misure di sicurezza e vi ... italiaatavola.net

Milano, le Famiglie sospese incontrano il Comune: Ora c'è il terrore che le case siano demolite

Milano sotto la neve Vídeo @kavalaomer #milano #milanocity #milan facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.