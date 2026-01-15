Discoteca abusiva sottoterra chiuso il Coa in via Lecco | scatta il sequestro dei ghisa

Nella zona di Porta Venezia a Milano, i ghisa hanno sequestrato un locale sottoterra sito in via Lecco 3, ufficialmente un cocktail bar. Tuttavia, all’interno è stata scoperta una discoteca abusiva con clienti che ballavano, non autorizzata e priva delle necessarie licenze. Il locale, denominato “Coa”, è stato chiuso e sottoposto a sequestro, in conformità alle normative vigenti sulla sicurezza e l’ordine pubblico.

Milano – Ufficialmente, un cocktail bar affacciato sulla strada. Ma al piano interrato del " Coa " in via Lecco 3, nella zona del Lazzaretto a Porta Venezia, gli agenti di polizia locale hanno trovato una sorta di discoteca non autorizzata, con clienti che ballavano. Una situazione che ricorda, con le dovute proporzioni, il contesto del "Constellation" a Crans-Montana dove un incendio ha tolto la vita a 40 persone e ne ha ferite 116 la notte di Capodanno. Crans-Montana, il sindaco Sala: "Anche a Milano locali nei seminterrati, servono controlli" L'intervento dei ghisa. A Milano nessuna tragedia, per fortuna.

