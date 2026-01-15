Milano-Cortina 2026 presentate le cerimonie delle Paralimpiadi

A 50 giorni dall’inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura. L’evento si è svolto a Venezia, presso Palazzo Balbi, e ha presentato i temi, le idee creative e i primi artisti coinvolti in questa importante edizione paralimpica. Un momento di anticipazione per un evento che promuove inclusione e solidarietà attraverso lo sport.

A 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia i titoli, le visioni creative e i primi talenti coinvolti nelle Cerimonie di Apertura e Chiusura di questa edizione Paralimpica. La cerimonia di apertura, in programma venerdì 6 marzo 2026 all'Arena di Verona, segnerà un momento storico: per la prima volta una cerimonia paralimpica si terrà in un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il titolo scelto è ' Life in Motion ': un omaggio alla vita, intesa come cambiamento e trasformazione, che si ispira al linguaggio dell'arte e alla sua capacità unica di interpretare la realtà contemporanea in continua evoluzione.

