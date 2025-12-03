Milano Cortina 2026 | presentate le uniformi delle premiazioni

Non servivano fiaccole o cerimonie solenni: per respirare aria di Olimpiade, a Milano è bastato affacciarsi alla Rinascente di Piazza Duomo. Qui la Fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato le Victory Ceremony Uniforms, gli abiti che saranno indossati da chi consegnerà le medaglie agli atleti durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un anticipo elegante e simbolico di ciò che vedremo sul podio, uno dei momenti più intensi e riconoscibili dell’intero evento: il momento in cui tutto converge, la fatica, la storia e l’emozione. E anche la forma conta. L’iniziativa, battezzata “A Window to the Winter Games”, non è stata una semplice anteprima estetica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano Cortina 2026: presentate le uniformi delle premiazioni

Approfondisci con queste news

Simone Giannelli è Tedoforo di Milano Cortina 2026!? IL CAPITANO CHE PORTERA' AVANTI LA FIAMMA OLIMPICA ?News: https://www.federvolley.it/node/132334 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazional - facebook.com Vai su Facebook

TIM è Official Telecommunications Partner dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Continua il nostro viaggio per conoscere la squadra di TIM Enterprise impegnata nel progetto #MilanoCortina2026. In questa intervista vi presentiamo Diego Chinellato - Vai su X

Milano-Cortina 2026, presentato il percorso della Fiamma Olimpica nelle Marche - Il presidente del Coni Marche Fabio Luna: "Per lo sport marchigiano si tratta di due giornate che resteranno nella storia". Secondo rivieraoggi.it

Ifis, da Milano Cortina impatto di 5,3 miliardi per l'Italia - Cortina 2026 genereranno un valore economico di 5,3 miliardi di euro per l'Italia. Da ansa.it

Olimpiadi di Milano-Cortina, stimato impatto di 5,3 miliardi di euro: lo studio di Banca Ifis - Uno studio di Banca Ifis stima a 5,3 miliardi di euro l'impatto economico delle Olimpiadi di Milano- Secondo tgcom24.mediaset.it

Anche Latiano avrà il "suo" tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Angelo D'Adamo, podista della Asd Atletica Latiano, sarà tra coloro che avranno l’onore di portare la fiamma olimpica e paralimpica nel suo viaggio attraverso l’Italia ... brindisireport.it scrive

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Tas annulla bando a sciatori russi e bielorussi - Il Tas ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutra alle olimpiadi invernali 2026 di ... Riporta sport.sky.it

Milano-Cortina 2026, il Tas annulla il bando per sciatori russi e bielorussi - Se "soddisfano i criteri" stabiliti dal Comitato internazionale olimpico (CIO) per accedere allo status neutrale, è stato deciso, gli atleti di entrambi i paesi "dovrebbero essere autorizzati a partec ... tg24.sky.it scrive