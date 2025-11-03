Modena scontri al rave party

Tv2000.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri con la polizia al mega rave party abusivo a Campogalliano nel modenese. In 5mila hanno occupato un’area industriale dismessa. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Modena, scontri al rave party

