Meteo | tempo stabile fino a oggi ma nel weekend torna il maltempo sulla Sicilia

Oggi l’Italia gode di condizioni atmosferiche generalmente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nel fine settimana, si prevede un peggioramento del tempo sulla Sicilia e nelle regioni del Nord-Ovest, con possibili piogge e venti più intensi. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per rimanere informati sulle eventuali variazioni delle condizioni climatiche in queste aree.

Condizioni di tempo per lo più stabile nella giornata odierna sull'Italia, mentre domani, venerdì 16, ci sarà un peggioramento del tempo sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sicilia. Per il terzo weekend di gennaio arriva infatti una depressione che tra sabato e domenica porterà fenomeni che dovrebbero interessare soprattutto il Nord e la Sardegna, con neve sulle Alpi.

