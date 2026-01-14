Meteo | tempo stabile fino a domani ma nel weekend torna il maltempo sulla Sicilia

Oggi l'Italia gode di condizioni di tempo generalmente stabile, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, nel prossimo weekend, è previsto un ritorno del maltempo sulla Sicilia. Le previsioni indicano un temporaneo miglioramento, seguito da possibili piovaschi e instabilità nella regione, mentre le altre zone del paese manterranno condizioni climatiche tranquille.

Condizioni di tempo per lo più stabile nella giornata odierna sull'Italia, grazie a un promontorio anticiclonico che si muove sul Mediterraneo centrale. Avremo però anche molte nuvole soprattutto sulle regioni settentrionali con locali pioviggini su Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia-Giulia. Poco da segnalare per domani, giovedì, mentre venerdì ci sarà un peggioramento del tempo sulle regioni.

Meteo, 14-15 gennaio con prevalenza di tempo stabile: le previsioni - Molte nuvole al Nord e settore tirrenico con deboli pioviggini. meteo.it

Meteo – Tempo stabile e clima mite in Italia grazie all’alta pressione, ma il maltempo è in agguato - Tempo stabile e asciutto in Italia grazie all'anticiclone ma con molti disturbi nuvolosi a causa della risalita di correnti umide ... centrometeoitaliano.it

